Como Evaluna y Camilo, Barby Franco reveló que quiere comer la placenta de su bebé

Barby Franco se presentó exultante este lunes en LAM tras anunciar en La noche del domingo que está embarazada de cuatro meses y habló con Ángel de Brito sobre las expectativas que tiene con el parto, confesó que le interesa plegarse a aquellos que consumen la placenta.

A los casos de Camilo y Evaluna Montaner, Agustina Kampfer y otros famosos, ahora se le suma el de Barby Franco, que confesó en el ciclo de América que “le d mucha intriga el tema de la placenta”.

“¿Te la vas a comer?”, quiso saber Ángel. “Me encanta el chinchulín, y me dijeron que es muy parecido el gusto al chinchulín”, explicó la modelo, poniéndole los pelos de punta a Yanina Latorre.

Más sobre este tema Barby Franco reveló cómo le contó a Fernando Burlando que está embarazada: "Nos quedamos llorando"

BARBY FRANCO REVELÓ QUE TIENE INTENCIONES DE CONSUMIR LA PLACENTA DE SU BEBÉ

“No te quieras hacer la distinta, venías bien con la nota. Venía bien y ahora no la soporto. Es una locura”, le reprochó la panelista. “Es una pavada que se puso de moda y todas las que son esnob y tienen guita lo quieren hacer”, agregó Yanina.

“Yo hablé con el obstetra de Pampita (y que va a ser el de Barby) por el tema de la placenta, y él dice que es opcional: no perjudica ni beneficia”, agregó Andrea Taboada.

“Todavía no estoy muy metida en el tema, pero me interesa demasiado. Capaz que lo tome como que no, pero me dijeron que es muy bueno. Me voy a informar más y después te cuento”, le dijo Barby Franco a Yanina para calmarla.