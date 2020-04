Eva de Dominici contó cuál es su peor miedo en medio de la pandemia: "Lloro todos los días"

A seis meses de convertirse en mamá de Cairo, fruto de su relación con Eduardo Cruz (el hermano de la famosa Penélope Cruz), Eva de Dominici habló de cómo vive este momento tan maravilloso en medio de la pandemia que tiene en vilo a todo un mundo.

Invitada a PH, podemos hablar, Andy Kusnetzoff quiso saber quiénes de los invitados había llorando en el último tiempo.

Fue entonces que la actriz levantó la mano y abrió su corazón en el programa de Telefe: “Calculo que la situación nos tiene a todos un poco igual. Estamos sin entender mucho qué es lo que está pasando y cómo llevarlo. Pero sobretodo, yo tengo a mi familia lejos y sé que hay muchas personas que viven en la misma ciudad y no se puede ver con sus familias, pero no es lo mismo”, comenzó diciendo.

“Al tener lejos a mi familia, no sabés qué va a pasar y tenés el miedo que tenemos todos de que le pase algo a un ser querido. Y estar lejos sin tener la posibilidad de viajar es más complejo". G-plus

“Al tenerlos lejos, no sabés qué va a pasar y tenés el miedo que tenemos todos de que le pase algo a un ser querido. Y estar lejos sin tener la posibilidad de viajar es más complejo. Y creo que por eso lloré ayer, lloré hoy… todos los días estoy llorando un poquito. Es grave la situación, pero hay que ponerle onda y tratar de hacernos compañía entre todos”, agregó.

Por otro lado, contó que sus papás aún no tuvieron la posibilidad de estar con su nieto: “(El coronavirus) me agarra en un momento para estar con mi hijo todo el tiempo en casa, pero al mismo tiempo, mis papás no conocen a mi hijo. Todavía no pudieron venir por cosas de la vida”.

“Yo tenía pensado viajar a la Argentina y se canceló. Eso fue un golpe para mí, y sin saber cuando se va a poder retomar todo”, cerró la actriz que se encuentra viviendo en Los Ángeles.