"Estoy sola para todo": el desgarrador testimonio de Tamara Bella luego de que internaran nuevamente a su hija recién nacida

Bruna, la segunda hija de Tamara Bella, que tiene tan solo un mes de vida, tuvo que ser internada nuevamente en la Clínica Suizo Argentina. En este contexto, la modelo contó que su hija sufrió un episodio de "apnea" y dio detalles sobre su estado de salud.

"Están realizándole estudios, pero se va a quedar unos días más para que los doctores vean bien qué tiene", contó en diálogo con TN Show sobre la pequeña, que ya había sido internada por influenza.

Acto seguido, se mostró triste y preocupada por esta situación, haciendo hincapié en que el padre de su hija no se hace cargo de ella como corresponde. "No doy más, estoy sola para todo. Hoy empezaba a trabajar nuevamente y me pasó esto", sentenció, muy angustiada.

¿EN QUIÉN SE APOYA TAMARA BELLA?

Tamara Bella, quien denunció al padre de Bruna por violencia de género, contó que se inspira en la fortaleza de su madre para seguir adelante en este delicado momento.

"No está en mí tirar la toalla. Mi mamá me enseño a dar batalla y eso estoy haciendo. Sé que voy a salir fortalecida de todo esto. Y quiero que mis hijas me recuerden así. Luchando", cerró la modelo, que también es mamá de Renata.