Estefi Berardi le respondió con todo a L-Gante tras su enojo: "Si te pregunto y vos no hablás, bancatelá"

Estefi Berardi le respondió contundente a L-Gante, luego de que el cantante de cumbia 420 se molestara con ella por difundir un video en el que se lo ve ingresando a un hotel con una bailarina y por dar escandalosos detalles de los conflictos que habría generado el material con su pareja, Tamara Báez.

"Yo conté que Tamara subió unas historias en las que se ve la puerta de su casa rota, y L-Gante, en paralelo, subió una historia con los nudillos lastimados. Yo le escribí a Tamara, pero no responde", expuso la panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Y continuó: "L-Gante se enoja con la prensa, acá tocamos el tema y me hago cargo, porque no le gustaron cosas que se dijeron respecto a su familia, en referencia a eso de si golpeó o no la puerta de su casa".

"Me molesta que se enojen cuando uno va a preguntar y no quieren hablar. Ahora les molesta que opinemos de lo que ellos suben a sus redes". G-plus

FUERTE RESPUESTA DE ESTEFI BERARDI A L-GANTE

En comunicación con una persona del círculo íntimo de L-Gante, Estefi Berardi no solo contó el enojo del cantante, sino que le respondió picantísima e indignada.

"Yo le dije a esta persona de su entorno que me cuenta del enojo de L-Gante, que yo escribí para chequear. Si ellos no contestan, no aclaran, nosotros opinamos de lo público porque Tamara subió la foto mostrando los destrozos y él se muestra con los nudillos (lastimados). No me metí en la casa de L-gante por la ventana… Ellos muestran en las redes sociales", dijo.

"Que se la agarre con Tamara, no con nosotros. O que lo aclara… Si te pregunto y vos no hablás, bancatelá. ¡Háganse cargo!". G-plus

"Estás enojada, enérgica", le retrucó Carmen Barbieri a la panelista, por el enfático modo en el que reaccionó.

Con bronca, Estefi respondió: "No, me molesta que se enojen cuando uno va a preguntar, no quieren hablar, y les molesta que opinemos de lo que ellos suben a sus redes sociales. Ellos abren las puertas".

Luego de enumerar las publicaciones de Tamara Báez alusivas al escándalo, Barardi concluyó, desafiante: "Que se la agarre con Tamara, no con nosotros. O que lo aclara… Si te pregunto y vos no hablás, bancatelá. ¡Háganse cargo!".