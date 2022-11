Estefi Berardi, picante con una seguidora que le hizo un fuerte reproche

Siempre muy cercana a sus seguidores de Instagram, Estefi Berardi contestó a las preguntas que le hicieron a través de sus stories.

Sin embargo, se enojó cuando se cruzó con un reproche de una usuaria. Esta persona le remarcó que siempre le hace preguntas pero que nunca recibe respuesta.

"Qué problema tenés que nunca me contestás... Por ejemplo, lo de Majo, si está separada", le reprochó su fan. "Es obvio que no, hicimos nota con ellos juntos la semana pasada. Las preguntas obvias no las respondo. Sos la única que se pregunta eso", le contestó la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine), harta.

LA QUEJA DE ESTEFI BARERDI SOBRE LA NOCHE DE AMOR DE COTI Y EL CONEJO EN GRAN HERMANO

Estefi habló de la noche de pasión de Coti Romero y Alexis 'el Conejo' de Gran Hermano.

"Me dio un poco de asquito que estuvieron en el sillón donde se sientan los otros, seguro no pasaron alcohol", comentó la panelista de Mañanísima.

Luego, Estefi explicó: "Tocaron el sillón. Si mancharon algo, otro se sienta arriba, un asco. Me encanta que la gente se ame, pero eso no me gusta".