Estefi Berardi opinó de la conducta de Chano Charpentier tras separarse de Sofía Santos: "Es un likeador serial"

Estefi Berardi opinó sin filtros de la conducta de Chano Moreno Charpentier, a pocos días de separarse de su novia Sofía Santos, modelo con la que vivió un breve romance tras recuperarse del episodio policial en el que resultó gravemente herido.

"Chano es un likeador serial", afirmó con contundencia la panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas), mientras en pantalla mostraban distintas fotos de señoritas a las que el exlíder de Tan Biónica les había puesto "me gusta" en Instagram.

"Chano la está haciendo sufrir a Sofía Santos. Él es un likeador sería. Te muestro una foto, de una chica rubia, pero hay miles". G-plus

En ese marco, Estefi continuó: "Hace poco a él se lo relacionó con Sofía Santos, pero a los pocos días de que se los vio juntos en la peluquería, se dejaron de seguir en las redes".

"La está haciendo sufrir a Sofía Santos. Ella lo expresa con unas frases tremendas en Twitter. Él empezó a likear a otras chicas en las redes", comentó Berardi.

Y concluyó, filosa: "Chano es un likeador sería. Te muestro una foto, de una chica rubia, pero hay miles".

SOFÍA SANTOS, DESOLADA TRAS LA SEPARACIÓN DE CHANO CHARPENTIER

A semanas de que Chano Charpentier confirmara su romance con Sofía Santos, la versión de que se habrían separado comenzó a sonar cada vez más fuerte en los medios, hasta que se confirmó.

"Sentirte sola durmiendo con alguien no duele, te mata", "Qué innecesario es existir", "No se dice perdón, se hacen las cosas", "Ya ni sé qué hacer para estar bien", "Aunque la razón te advierte, el corazón traiciona", expresó Sofía, en una preocupante seguidilla de tweets, en los que no hizo alusión directa a Chano.