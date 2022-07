Estefi Berardi mandó al frente a Nicole Neumann con una llamativa actitud: "Cuando va a la peluquería, a los empleados no les habla"

Inesperadamente, Nicole Neumann fue tema de debate en Mañanísima y Estefi Berardi sorprendió al contar una llamativa actitud que tendría la modelo, cuando va a la peluquería.

Todo comenzó cuando Carmen Barbieri hizo ingresar al programa al productor Giuliano y le preguntó con qué modelos trabajó. Él nombró a Nicole, no opinó de ella amistosamente y la panelista compartió una explosiva versión sobre Neumann.

ESTEFI BERARDI, PICANTE CON NICOLE NEUMANN

Giuliano, productor: -Nicole no era para nada simpática…

"Me dijeron que a la peluquería a la que va, a los empleados, no les habla. Solo le habla al dueño". G-plus

Carmen Barbieri: -Yo la voy a defender. Nicole es una gran compañera. Yo trabajo con ella y la quiero mucho. Me cae rebien.

Productor: -Yo compartí un viaje con ella a Mendoza y no cenaba con nosotros…

Carmen: -Porque ella es vegana... Ella hace su vida, y está bárbaro.

Pampito: -¿Y por qué tiene que cenar con ustedes, si no los conoce? Yo también me quedaría encerrado en mi cuarto si no los conozco... De Nicole siempre me hablaron maravillas.

Estefi Berardi: -A mí me dijeron que Nicole no le habla a nadie. No le interesa, y está bien. Por ejemplo, me dijeron que a la peluquería a la que va, a los empleados, no les habla. Solo le habla al dueño de la peluquería.