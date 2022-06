Estefi Berardi leyó en vivo un comentario en el que la criticaban y reaccionó

Luego de la emotiva nota de Carmen Barbieri con Alicia, mujer que lucha por conocer su identidad, Estefi Berardi leyó una ola de comentarios que les dejó la gente, sobre la supuesta hermana de la conductora de Mañanísima, que se emite de lunes a viernes a las 10 hs por Ciudad Magazine, y también reprodujo un comentario en el que la criticaban a ella.

"Carmen, es muy parecida a vos tu supuesta hermana. Te felicito por ser como sos", "Si no son hermanas, se parecen mucho" e "Insoportable Estefi. ¿Quién se cree que es?", leyó en vivo la panelista, cosechando la risa de sus compañeros.

Tomando con humor la crítica de una espectadora, Berardi respondió: "A mí me gusta leer todo porque me divierte y no me importa. Así que lo leo".

LA DIVERTIDA REACCIÓN DE CARMEN BARBIERI Y PAMPITO

"Le ponen 'insoportable, Estefi'. ¡Me muero!", reaccionó Carmen Barbieri, sin contener la risa, luego de que Estefi Berardi se hiciera eco del comentario que le dejó una televidente.

Poniéndose en el lugar de su compañera, Pampito acotó: "Yo me enojo". Y Berardi asintió: "Si a Pampito le leo un comentario que no le gusta se va contra la pantalla".