Estefi Berardi, indignada por no poder llegar a Mañanísima salió en vivo desde el auto: "Estoy clavada en el medio del tránsito"

Estefi Berardi expresó su bronca sin filtros tras quedar varada en el tránsito. Desde ayer, grupos piqueteros marchan y acampan en Plaza de Mayo y la circulación normal en la ciudad de Buenos Aires se vio fuertemente alterada.

"Estoy clavada en el medio del tránsito. Estoy por el Congreso. Hago una cuadra en la 9 de Julio y nos vuelven a mandar por adentro. Estoy clavada yo y los millones de autos que quieren llegar a trabajar. Los autos hacen unos metros y frenan. Van a paso de hombre", dijo la panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) desde su auto.

Indignada, Estefi continuó: "Me orillé para poder hablar con ustedes, pero hace media hora que estoy intentando llegar. Es una vergüenza que la ciudad no haga nada para frenar esto".

"Que manifiesten lo que quieran, pero al menos antes dejaban un carril para circular. No puede ser que no puedas llegar a trabajar porque hay gente que te corta la calle y la ciudad no hace nada", comentó Berardi, molesta.

CARMEN BARBIERI TRANQUIIZÓ A ESTEFI BERARDI, ENOJADA POR NO PODER LLEGAR A MAÑANÍSIMA

"Hay muchos que están acampando desde ayer. Vos quedate tranquila. Igual te tenemos en el programa", le dijo Carmen Barbieri a su panelista, al verla con bronca.

"Yo no tengo manera de avanzar. ¡No puede ser que no dejen un carril para poder llegar al laburo! ¡La ciudad tiene que resolver este tema!", le respondió Berardi, saliendo al aire a través de una videollamada desde su auto.

Y la conductora de Mañanísima concluyó: "Yo siempre digo que tienen que organizarlo mejor, pero que sí manifiesten. ¿Cómo no van a manifestar? Vos, tranquila".