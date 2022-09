Estefi Berardi habló de L-Gante y de su supuesta infidelidad a Tamara Báez: "Me llagaron cosas, pero no las cuento porque está en pareja"

A dos semanas de que L-Gante negara una crisis con Tamara Báez en la alfombra roja de los Premios Gardel 2022, un video del cantante de cumbia 420 ingresando a un hotel con una mujer lo puso en el ojo de la tormenta y Estefi Berardi dio más datos del supuesto engaño amoroso.

Con las imágenes de L-Gante, encapuchado, entrando a un hotel con la joven bailarina Luli Romero en la pantalla de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), la panelista afirmó que tiene en su poder más material sobre la presunta infidelidad del cantante a la madre de su hija, Jamaica.

FUERTE INFORMACIÓN DE ESTEFI BERARDI SOBRE L-GANTE

Pampito: -A mí me llegó el video. No lo dije porque él está comprometido y tiene una hija. Esta es una cama que le han hecho al pobre L-Gante. En las imágenes se ve a un encapuchado, no se le ve la cara. A mí el jueves me mandaron el video por Instagram, no les di bolilla. No se le veía la cara…

"Yo a estas cosas no les doy bola. Me han llegado cosas y no las cuento porque está en pareja". G-plus

Carmen Barbieri: -¿Por qué hacés esas cosa y no traés acá la primicia?

Estefi Berardi: -No, yo a esas cosas tampoco les doy bola. Me han llegado cosas y no las cuento porque está en pareja. Ahora lo hablamos porque el video es viral en TikTok.

Pampito: -Además, habló la mina, que es bailarina.

Estefi: -Yo hablé con ella. Es Luli Romero. Fue bailarina de L-Gante en su videoclip. Lo filmaron el mismo día del telo.

Carmen: -Chicos, lo que cuentan es grave porque está en pareja y tiene un bebé. Yo pensé que se había separado. No tenía idea de nada, por eso jugaba. No lo están cuidando.

Estefi: -¡Sabés las cosas que nos llegaron cosas!