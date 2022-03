Estefi Berardi, durísima con Jorge Rial por tildar a Pampito de 'acosador': "Él se dedicó a esto toda su vida"

Estefi Berardi no dudó en bancar públicamente a su compañero Pampito, luego de que Jorge Rial lo cruzara duro por el modo en el que abordó su separación de Romina Pereiro.

El pie para la enérgica defensa se lo dio Carmen Barbieri, en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine): "A mí me dolió el graph que decía 'Pampito acosador'".

Coincidiendo con la conductora, Estefi apuntó contra Rial: "Eso fue lo más fuerte. Esa palabra es fuertísima, más viniendo de alguien que se dedicó a esto toda su vida. No es alguien que no entiende el medio".

En el plano de las redes sociales, Berardi tambíen fijo su postura y fue muy crítica con Rial: "Qué raro que un tipo que vivió de esto toda su vida, reaccione así. Creo que con desmentirlo, ya estaba bien. Pampito es un gran periodista. Yo lo admiro".

PAMPITO CUESTIONÓ A RIAL POR SU LABOR PERIODÍSTICA

Lejos de quedarse callado, Pampito miró para atrás y recordó la manera en la que Jorge Rial opinaba de la vida de los famosos.

"Él jugaba mucho más fuerte. Jugaba a destrozar. Hoy no se juega a destrozar. Por suerte, cambió la manera de hacer espectáculos. Hoy jugamos a ser picantes. No destrozamos familias. No destrozamos gente", sentenció el panelista.

FUERTE ENOJO DE JORGE RIAL CON PAMPITO

Luego de confirmar en primera persona su separación de Romina Pereiro, a casi tres años de su casamiento, Jorge Rial le dedicó unos minutos a Pampito, con quien se molestó por el supuesto modo intrusivo que indagó e informó sobre su ruptura.

"Romina la está pasando mal por todo lo que se dice, porque nosotros tenemos todo claro, charlamos. Está todo bien, ahora cuando entra Pampito, por ejemplo, doy nombre, que acosa, porque su laburo es acosar", dijo el conductor en su programa radial, Argenzuela.

Acto seguido, Rial ninguneó a su colega: "Primero buscate un nombre, ¿no tenés nombre? No sé ni cómo te llamás. No, muchacho, frená un cacho ahí. Vienen a casa, no van a encontrar nada. Preocúpense por sus historias, que las tienen".