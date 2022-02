Estefi Berardi se cruzó con Pampito al aire y le hizo una advertencia: "Te daría un bife"

La decisión de Rocío Moreno, novia de Paulo Londra, de dar a luz sola sin su ex en la sala de parto generó un inesperado roce de Estefi Berardi y Pampito en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) en el que tuvo que intervenir Carmen Barbieri.

El periodista consideró que la decisión de la joven “fue un castigo” para su ex y su compañera no estuvo de acuerdo. “No, no fue. Si él no estuvo durante el embarazo, no tenés ganas que te vea ahí toda patas para arriba. Lo digo porque hay amigas que pasaron por lo mismo…”, señaló la panelista.

“Pero es el papá”, lanzó Pampito sobre Londra y Estefi le explicó por qué muchas mujeres deciden dar a luz solas o junto a sus madres o amigas por voluntad propias. “Sí, pero no es su pareja y es su cuerpo”, siguió ella, mientras el repetía “sí, pero es el papá” y el clima se iba poniendo más tenso.

Estefi: "Te daría un bife, Pampito. Me saca a veces, te juro". G-plus

ESTEFI BERARDI CRUZÓ A PAMPITO CON TODO

Sin embargo, Estefi contó que “Rocío no le va a impedir que vea a la beba, van a tener un régimen de visitas con un abogado”, señaló, mientras la conductora intervenía. “¿Por qué chicos se pisan? ¿Por qué no hablan tranquilos? ¿Tienen un problema ustedes dos?”, lanzó, echando leña al fuego y tentada de risa.

“¡Cuántas veces va a decir Pampito ‘pero es el padre’!”, se quejó, mientras le pedía al periodista, entre risas, que repita su frase.

“¿Que data tenés? Me quedé con eso”, le peguntó él, irónico a Estefi y ella no se contuvo. “Te daría un bife, Pampito. Me saca a veces, te juro”, lanzó, con una carcajada. “Se armaba una”, remató, mientras todos se reian. ¡Ayyy!