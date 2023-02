Estefi Berardi contó su última charla con Chano Charpentier, antes de su internación

A una semana de la internación de urgencia de Chano Moreno Charpentier en el Sanatorio Otamendi, por un "desajuste en la medicación", Estefi Berardi dio detalles de la salud del ex líder de Tan Biónica y reveló la última charla que tuvo con el artista, un mes y medio atrás.

El 10 de enero, la panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) habló por WhatsApp con Chano. ¿El motivo? Berardi le consultó por un presunto romance, luego de que se filtraran imágenes del cantante con una chica en Punta del Este y en Buenos Aires.

ESTEFI BERARDI CONTÓ SU ÚLTIMA CHARLA CON CHANO

Estefi Berardi: -Cuando vos ingerís una medicación por equivocación, porque no era o porque tomaste de más, lo que hacen los médicos es meter otra medicación para que tu estómago no absorba lo que consumiste de forma incorrecta. A veces, puede que salga bien, otras no y te tienen que intubar.

"Hablé con Chano hace poco. Se lo escuchaba súper bien. Él me juraba que no se estaba drogando. Me dijo: 'No sabés lo bien que estoy. Estoy limpio'". G-plus

Carmen Barbieri: -Estefi, vos sabés mucho. ¿esto es por una mezcla de medicamentos que él hizo o tomó mal la medicación? ¿Qué pasó ahí?

Estefi: -Yo sé todo lo que pasó, pero es algo tan íntimo que no corresponde que yo dé esa información. La tiene que dar la familia.

Carmen: -Pero sacando a Chano...

Estefi: -Sacando a Chano, lo que dijo Marina fue que tomó mal algo. La mamá dijo que tomó una medicación de forma equivocada…

Pampito: -Y Marina aclaró que él estaba limpio de drogas.

Estefi: -Eso es importante que lo aclares porque yo hablé con Chano hace poco, cuando estaba en Punta del Este y lo relacionamos con unas chicas que lo vimos. Hablé con él por audio. Se lo escuchaba súper bien. Él me juraba que no se estaba drogando. Me dijo: "No sabés lo bien que estoy. Estoy limpio". Yo le creí porque se lo escuchaba bárbaro.