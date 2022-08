Estefi Berardi contó su mala experiencia con Mica Viciconte: "Te insultaba y te decía que eras una inútil en los juegos"

En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) estaba Estefi Berardi hablando de los rumores de crisis entre Mica Viciconte y Fabián Cubero cuando Mariano Caprarola, que reemplazaba a Pampito y a Carmen Barbieri en el ciclo, quiso saber sobre el mal recuerdo que tenía la panelista de su excompañera de Combate.

“Mica me tiene bloqueada”, aseveró Estefi, sobre por qué no había podido consultarle sobre las versiones que circulaban a Mica y el asesor de imagen se despachó. “Yo la veo como una persona enojada, sostiene el enojo constantemente”, aseveró, para contar que a la panelista de Ariel en su salsa no le gustan sus críticas en La Jaula de la Moda y a todos sus compañeros y a él “nos hace cara de cul…” cuando se los encuentra.

Sin embargo, Estefi destacó a algunos aspectos de Mica. “Cuando se enoja no te va a dar bola, es así. Yo voy a correrme de lo que me molesta, y en los trabajos es súper tratable, macanuda, muy divertida, es muy fiel con sus amistades, tiene códigos y labura como una loca. Todo eso es buenísimo de Mica”, aseveró, antes de dedicarle unos “palitos”.

Las panelistas surgieron de Combate, donde Mica era capitana del equipo verde y Estefi la padceió. “Yo la he criticado porque en el juego era muy competitiva y nos trataba remal”, aseveró, en medio de una relación súper tensa desde esa época que nunca lograron limar.

“Como es muy competitiva, subías mal la liana y te insultaba. Te decía ‘inutil’. Ella quería ganar la guita, ganar el premio y si tenía a alguien en su equipo que jugaba mal la perjudicaba”, rememoró.

“Nos trataba remal en el juego, después si no hay competencia, es divina”, concluyó.