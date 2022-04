Estefi Berardi contó que Benjamín Vicuña le mandó un mensaje luego de decir que él le tiró onda: "Se enojó"

Estefi Berardi contó la reacción que tuvo Benjamín Vicuña tras hacerse eco de sus fuertes declaraciones en LAM. La panelista sostuvo que el actor "la tiroteó" cuando trabajaron juntos en Don Juan y su bella dama, en 2008, cuando él era pareja de Pampita.

"Me mandó un mensaje muy respetuoso, súper educado. Hablamos bastante. Nos pudimos entender. Él quiere bajar el perfil y no le gusta las cosas que se dijeron. Yo había dicho que era picaflor", comenzó diciendo la panelista en Mañanísima.

"Él me escribió porque hay mucha sensibilidad con las mujeres. Yo lo entendí a él. Yo no hablé de acoso. Y lo vuelvo a decir, él es educado. Pero me dijo que no le gustó lo que dije, se enojó un poco… Entiendo que le debe romper las bolas la repercusión. Lo que dije no fue con maldad", subrayó Berardi.

ESTEFI BERARDI CONTÓ QUE VICUÑA LE TIRÓ ONDA CUANDO TRABAJARON JUNTOS

La semana pasada, Estefi Berardi contó en LAM que trabajó con el actor en 2008 y que él le habría tirado onda: "Me perseguía y era repesado".

"Yo grabé una novela con Vicuña, cuando tenía 18 años. Era Don Juan y su bella dama. Ahí pegué unos bolos", comenzó contando Berardi.

Interesado en el relato, el conductor de LAM le preguntó sin vueltas: "¿Él te tiroteó?". Y Estefi asintió: "Sí. Él hacía de mecánico. Él era recompinche con Isabel Macedo. En un pasillo, él me saluda, lo más bien, súper educado. Y yo rebuena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Repesado. A mí no me interesaba".

Buscando mayor precisión, Maite Peñoñori le retrucó: "Que te quiera hablar no es sinónimo de 'tirotear'". Y Berardi contestó: "Él estaba todo el tiempo en la búsqueda. Uno se da cuenta cuando un tipo, si vos querés, está todo bien. Yo sentía que si le daba pie… Yo tenía un noviecito".