Estefi Berardi bailó el tema de Shakira y Bizarrap le comentó el video: la reacción de la panelista

Estefi Berardi y su mejor amiga, Flor Moyano, se sumaron al challenge de Shakira, que consiste en bailar la coreografía de su tema con Bizarrap contra Gerard Piqué.

A horas de haber publicado su reel en Instagram, Estefi se sorprendió a más no poder ante la firma del productor argentino. Buena onda, le dedicó varios emojis que aplauden, en señal de aprobación.

"¿Qué? Me va a dar algo. Justo hoy es mi cumpleaños", le respondió ella junto a cariñosos emojis. "Bizarrap comentando mi reel, me desmayo", dijo, tan sorprendida como agradecida.

Acto seguido, le contó la noticia a su amiga Flor, quien también reaccionó súper contenta.

EL CHALLENGE DE SHAKIRA LLEGÓ A TIK TOK

“Esto es pa’ que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me suplique. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, es el fragmento del audio seleccionado para que los usuarios hagan la coreografía.

En este clip, difundido en TikTok en cuestión de minutos, se ve a la colombiana junto a dos de sus bailarinas haciendo algunos pasos que enloquecieron a sus fans. Incluso, el propio Bizarrap no dudó en reaccionar al video con el emoji de “fueguito”.