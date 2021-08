Estefanía Berardi, muy picante tras revelar el supuesto affaire de Benjamín Vicuña con una moza: "Ayer conté un 0.1 por ciento"

A una semana de que Benjamín Vicuña confirmara su separación de China Suárez, la panelista Estefania Berardi amplió la escandalosa versión que arrojó el jueves, sobre una supuesta infidelidad del actor, con una moza en Córdoba.

"Ayer conté un 0,1% del detalle", dijo Berardi en Mañanisima, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas, en relación a la fuerte información que brindó sobre Vicuña.

"Él habría estado con una moza del lugar donde él fue a cenar. Hubo una situación puntual que sucedió hace poco en Córdoba, donde él fue por trabajo. Se celaban mucho por teléfono… Esto es de los dos. La gente del avión escuchó la discusión", describió Estefanía.

"Yo conté un tema puntual. En verdad, lo contó la persona y yo estoy repitiendo lo que me autorizaron a contar". G-plus

Intrigada con la versión, Carmen Barbieri le preguntó a su panelista: "Tenemos una mesa caliente. Ustedes traen primicias importantes. Necesito más. Queremos detalles. Nombres. ¿Cómo sigue la historia? Estamos hablando de Benjamín Vicuña. Todos hablan de la separación, pero vos tocaste un tema que nadie lo sabía".

Cuidando la fuente de primera mano que le contó el supuesto affaire del actor con la moza, Berardi aseguró que conoce los pormenores, pero será medida con sus palabras: "Yo conté un tema puntual. En verdad, lo contó la persona y yo estoy repitiendo lo que me autorizaron a contar".

Y agregó, dejando entrever que se reserva una jugosa parte de la historia: "A mí cuando alguien me dice ‘esto no lo cuentes'. Yo no lo cuento. Lo que cuento es lo que me autorizaron a contar y ayer conté un 0,1% del detalle".