Esteban Lamothe recordó el día que se 'vengó' de un hombre que lo maltrató cuando trabajaba de mozo: "Le escupí el postre de batata y queso"

Esteban Lamothe recordó algunos de sus trabajos antes de ganarse la vida como actor y relató el día que se "vengó" de un hombre que lo maltrató mucho cuando lo atendió en un restaurante.

"Trabajé de mozo durante 10 años", comenzó diciendo el actor de La 1-5-18, la nueva tira de Polka, en La Noche de Mirtha.

Invitado al programa, Adrián Suar le preguntó si alguna vez le escupió la comida a algún cliente, y Lamothe asintió y argumentó su reacción.

"Él me maltrató mucho. Me dijo que era estúpido porque no lo estaba mirando. Me dijo 'traeme un café y un batata y queso'. ¿Y el batata y queso con lo pegué?". G-plus

"Una vez lo hice. Fue a un tipo que me trataba mal a mí y a las mozas. Estaba ligado a la cúpula de los dueños. No creo que viva, era grande cuando le hice eso y esto fue hace como 15 años", comenzó diciendo Esteban.

Luego, continuó con el relato: "Él me maltrató mucho. Me dijo que era estúpido porque no lo estaba mirando. Me dijo 'traeme un café y un batata y queso'. ¿Y el batata y queso con lo pegué? Con mi compañero Jorgito unimos el batata y queso (con una escupida) y me senté a ver como se lo comía. Se lo comió todo".

Más sobre este tema Esteban Lamothe, origen humilde y una carrera en ascenso: "Fui mozo 11 años, me formé como actor mientras trabajaba en una parrilla"

Poniéndole humor a la anécdota, y antes de subrayar que está a favor de los buenos modales, Esteban Lamothe agregó: "No hay que tratar mal a la gente. Es un mensaje".