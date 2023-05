"Está todo probado": Thelma Fardín se quebró al responder a quienes le creen a Juan Darthés

La sentencia absolutoria sobre Juan Darthés en la causa que Thelma Fardín le había iniciado por un supuesto abuso sexual con acceso carnal, hecho que habría sucedido en Nicaragua en 2009, impactó de lleno en el ánimo de la actriz.

"El propio fallo dice que me besó, me practicó sexo oral y me violó con sus manos", se quebró la denunciante en Intrusos tras quejarse de que no hubo "perspectiva de género" de parte del magistrado brasileño que analizó el plexo probatorio.

Ante los comentarios negativos que recibió en las redes sociales una vez que se difundió el fallo a favor de Darthés, Fardín protestó sin poder contener las lágrimas: "Dicen 'no sé si le creo a Thelma'. Me dijeron que fuera a la Justicia y que lo probara. La Justicia está diciendo que todo eso está probado".

Al final, Thelma Fardín se quejó de que el principio de inocencia haya favorecido a Juan Darthés: "¿Cómo se prueba? Si son delitos que suceden en la oscuridad".

LA BRONCA DE THELMA FARDIN CONTRA LA JUSTICIA TRAS LA ABSOLUCIÓN DE JUAN DARTHÉS

"El propio fallo dice que confirma el abuso sexual por la práctica del sexo oral, porque introdujo sus dedos en mi cuerpo, pero en ese momento no eran violación esas dos tipificaciones", enfatizó Thelma Fardín en Intrusos al explayarse sobre la absolución de Juan Darthés.

Luego, se refirió al cambio de legislación en Brasil que la hubiera beneficado: "Si me hubiesen violado 68 días después hoy Darthés estaría enfrentando una posible condena de 10 años".

"El juez que juzgó no es el que me escuchó a mí llorando cinco horas, cuando la defensa de Juan Darthés me hacía las peores preguntas del planeta. Preguntas que a él no se le pudieron hacer, porque no respondió preguntas ni de la fiscalía, ni del juez, ni de mi querella. Una desigualdad de condiciones absoluta", cerró Thelma Fardín.