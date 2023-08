Unas horas después de que se conozca la sentencia en el caso de Thelma Fardin contra Juan Darthés por la justicia de Brasil, quien quedó absuelto en primera instancia por la acusación de violación, la noticia tuvo una fuerte repercusión. Entre las muestras de apoyo que recibió la actriz estuvo la de Lucas Benvenuto, el denunciante de Jey Mammon.

El joven compartió desde su cuenta de Instagram un fragmento de la conferencia de prensa que dio la ex Patito Feo, que la realizó junto a Amnistía Internacional y el colectivo Actrices Argentinas, y le expresó su solidaridad.

"Esto no nos adoctrina. ACÁ ESTAMOS. Te abrazo", escribió, luego de Thelma aseguró que apelará el fallo y pidió que la decisión "no sea un mensaje para volver a silenciarnos".

THELMA FARDIN HABLÓ TRAS LA ABSOLUCIÓN DE JUAN DARTHÉS EN PRIMERA INSTANCIA

En una conferencia rodeada de sus abogados junto a Amnistía Internacional, Thelma Fardin brindó una conferencia de prensa luego de que la justicia de Brasil absuelva en primera instancia a Juan Darthés del delito de violación.

"No me van a quebrar y esto no termina acá", comenzó diciendo la actriz, "Todavía podemos ir a una segunda y tercera instancia, además de las Cortes Internacionales", remarcó, mientras lanzaba un fuerte dato.

"En Brasil el 1% de los casos denunciados por abuso logran una condena", aseguraron los abogado de la actriz, mientras manifestaban su descontento porque el actor ahora “está libre para moverse”. "A cualquier persona que me cruce la puedo mirar a los ojos; yo puedo andar con la frente en alto, él no", lanzó.

El sentido mensaje de Lucas Benvenuto a Thelma Fardin tras la absolución de Juan Darthés

Foto: Instagram Stories

