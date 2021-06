La esposa de Mauro Viale habló por primera vez tras la muerte del periodista y relató cómo fueron sus últimos días: "No se dio cuenta de la gravedad del cuadro"

A casi dos meses de la muerte de Mauro Viale por covid, su esposa Leonor Schwadron habló por primera vez sobre cómo atraviesa el duelo y relató cómo fueron los últimos días con vida del recordado periodista.

"Él no se dio cuenta que tenía fiebre. Se sentía mal pero como es un soldado fue igual a trabajar. No se dio cuenta de la gravedad del cuadro. Se había dado la vacuna Sinopharm y no estaba muy bien. Eso le hizo peor y le colapsaron los dos pulmones. Le dio una neumonía bilateral. Vimos todos que se le cerraban los ojitos. Alexis le gritaba por la cucaracha: ‘¡Te estás durmiendo, te estás durmiendo’. Pero él no lo advertía, porque con los 39 y medio que tenía... Cuando llegó a casa, Ivana le puso paños fríos hasta que vinieron a buscarlo", contó en diálogo con El Espectador (CNN Radio).

En ese punto, remarcó que el periodista prefería atravesar la enfermedad lejos de las clínicas. Sin embargo, tuvo que ceder. "No quería saber nada con internarse. Hasta que lo convencieron del personal de la obra social: le avisaron que si él seguía así, se le iba a hacer un taponamiento cerebral. No le iba a llegar oxígeno al cerebro y se podía morir”, sumó.

"Yo digo que el mejor legado que nos dejó son dos: uno, el amor, el respeto y el cariño y la defensa de su familia, que extraño mucho. Y luego, el trabajo. Padre de familia pero maestro para los chicos, creo todos hicieron escuela, tantos están trabajando ahora en TV gracias a los modelos que él transmitió. Así que tengo el orgullo de ser y seré por siempre la esposa de Mauro Viale", cerró, con ternura.