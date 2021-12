Un especialista en lenguaje corporal duda de las disculpas de Yanina Latorre a Taboada: "Lo dice con palabras, pero no con el cuerpo"

Este lunes, Andrea Taboada le dijo adiós a Los Ángeles de la Mañana y por eso tuvo palabras de agradecimiento para Ángel de Brito, al tiempo que vivió un inesperado acercamiento con Yanina Latorre, con quien se habían declarado la guerra en marzo.

“Me gusta de este final que ustedes dos terminen mejor porque a las dos las quiero mucho”, dijo Ángel al ver que Yanina lloraba debajo de unos anteojos de gran tamaño, un detalle que no pasó desapercibido para el especialista en lenguaje corporal Hugo Lescano.

“Yo a Andrea la quiero un montón. Si querés te digo una sola cosa y no voy a ir a ningún lado. Yo a vos te quiero un montón, fuiste con la única que no me enojé nunca pese a que en un momento me agrediste y creo que no lo merecía”, dijo Yanina, muy sensibilizada, sin quitarse los anteojos.

Más sobre este tema Ángel de Brito, determinante sobre la relación de Yanina Latorre y Andrea Taboada: "Nada me importa menos"

EL DETALLADO ANÁLISIS DE LENGUAJE CORPORAL DE YANINA LATORRE Y ANDREA TABOADA

“Yanina le dice a Andrea, en un momento de la discusión, queriendo arreglar las cosas, ‘yo a vos te quiero un montón’. Claro, eso lo dijo con sus palabras, pero con su cuerpo hizo un gesto con la mano que hacemos para poner fin a las relaciones”, señaló Lescano en un informe de Bendita.

“Además, Yanina hizo un leve movimiento con la cabeza que llamamos M60. Veanlo porque es realmente sorprendente la contradicción”, agregó Lescano, en otro corte de edición del informe que puso al aire el ciclo de Beto Casella.

“Yanina le dice en un momento ‘yo a vos no te hice nada’, y entonces Andrea se toma el pelo y pone las manos como si estuviera peinándose que es un gesto de ira contenida”, concluyó el especialista, que también hizo para los medios el análisis del lenguaje corporal de Wanda Nara, Susana Giménez y Mauro Icardi.