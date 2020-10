Esmeralda Mitre se quebró en vivo al hablar de la muerte de su papá: "No fue tal golpe como la traición de mis hermanos"

Después de haber quedado afuera del Cantando 2020 (elterce), Esmeralda Mitre bajó un cambio y se alejó durante algunas semanas de la TV. Sin embargo, se dio el gusto de volver, aunque sea por una noche, gracias a Ph, Podemos hablar (Telefe).

La mediática, invitada al programa, habló de la reciente muerte de su papá, Bartolomé. Además de mostrarse profundamente triste, se refirió al conflicto legal que atraviesa con su familia por la sucesión de bienes.

"La muerte de mi papá no fue tal golpe como la traición de mis hermanos, un cachetazo", contó. Rápidamente, Esmeralda bajó la mirada intentando contener las lágrimas pero no lo logró. La mediática se puso a llorar y, aunque intentó seguir con su descargo, le costó muchísimo explicar el por qué del conflicto.

"No pude hablar con ellos. No tengo ganas de que hablemos. Está terminado el tema, pero lo que me duele es la envidia. Quieren sacarme todo lo que me corresponde...", remarcó.

Y dio por terminado el tema aclarando que el conflicto no viene de ahora, desde siempre se siente dejada de lado. "Desde que nací fue el tema... Lo que pasa es que mi papá ponía orden, me cuidaba y no los dejaba. Es que ellos son mis hermanos, pero hijos de otro matrimonio de mi papá, del primero. Me duele que sean tan crápulas, unos canallas", sentenció.

¿Recibirá respuesta?