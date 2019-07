Un tópico del día convirtió a Graciela Alfano en protagonista del panel de Los Ángeles de la Mañana. Dicha situación no le hizo gracia a Yanina Latorre, dado que su compañera no le dejaba meter bocadillo.

"¿Por qué no hacés panel con Graciela sola y nosotras miramos de afuera?", le reprochó Latorre a Ángel, quien contestó: "¿Estás celosa? Tengo lugar para todas". G-plus

La exvedette tomó la palabra durante varios minutos para contar las internas que tuvo con el diseñador Jorge Ibánez, quien murió el 14 de marzo de 2014. "Yo cerraba siempre los desfiles de él. Pero un día me llama Ibáñez y me dice que Solange Cubillo no podía desfilar, que iba a desfilar Flor de la Ve, y me enojé. Le dije que no iba a desfilar", comenzó diciendo Alfano, exponiendo uno de sus conflictos con el diseñador y cosechando un filoso comentario de Yanina: "¡Qué poca sororidad! Sos celosa". Lejos de ofenderse, Graciela asintió: "Soy celosa y muy competitiva". A lo que Latorre retrucó: "Se nota porque no dejás meter una palabra. Guarden esto, dijo que es celosa y competitiva".

Con la intención de continuar con el relato de Alfano, pero sin poder acallar el murmullo de sus panelistas cuando hablaba Graciela, Ángel de Brito acotó: "Estoy escuchando cositas por lo bajo".

Fue ante ese pícaro comentario que Yanina le hizo una escena de celos: "¿Por qué no hacés panel con Graciela sola y nosotras miramos de afuera?". Y De Brito le contestó: "¿Estás celosa, Yanina? Tengo lugar para todas". "No, si hay algo que no soy es celosa porque sigo siendo la mejor", sintetizó Latorre, segura de sí misma, tras el monólogo de Graciela.