Escandalosos "me gusta" de Nicole Neumann contra Mica Viciconte, en medio de la polémica

A casi un año y medio de confirmar su romance con Fabián Cubero, la pelea que mantienen Mica Viciconte con Nicole Neumann no cesa. Después de la última polémica, cuando una vecina acusara a la ex Combate de gritarle a las hijas de la modelo, algo que Viciconte negó rotundamente, , Nicole dio escandalosos “me gusta” en Twitter.

La panelista de Nosotros a la mañana dio tres furiosos likes. “Claro, ja, ja. Acá la tienen a la mentirosa de @MicaViciconte. Dice que no conoce a la vecina, pero después dice que tiene un negocio. Ja, ja. ¿Cómo es? ¿No era que no la conocía? También le dijo a las fans que era amiga de @nikitaneumann y nada que ver. Se está cubriendo”, fue uno de los mensajes likeados.

"La Morsa dice que la gente envidia el éxito de @MicaViciconte. Ja, ja, ja. ¿Cuál éxito? Si como panelista no aporta nada, en el teatro dejo mucho que desear, carrera no tiene y otra cosa no hace. ¿Cuál sería el éxito?". G-plus

En otro "me gusta", el tweet apuntó contra Moria Casán y su panelista: “La Morsa dice que la gente envidia el éxito de @MicaViciconte. Ja, ja, ja. ¿Cuál éxito? Si como panelista no aporta nada, en el teatro dejo mucho que desear, carrera no tiene y otra cosa no hace. ¿Cuál sería el éxito? El despechado envidia la felicidad de @nikitaneumann sin él y se desquita”.

Y eso no fue todo: “¿Esta chica Mica piensa que @nikitaneumann la envidia? Le recuerdo que Nikita fue feliz antes con Fabián y es famosa antes que ella, debería estar agradecida que tiene tema para que hablen de ella”, escribió otra twittera, que también tuvo el “me gusta” de Nicole Neumann.

¡No se dan tregua!