Escandalosos audios de la esposa de Walter Queijeiro sobre Locho Loccisano: "Tiene una disminución..."

En El hotel de los famosos Locho Loccisano trabó una gran amistad con Walter Queijeiro por el gran apoyo que el periodista le mostró durante su estadía en el certamen, pero unos audios de su esposa, Andrea Rivoira, mostraron que no todo era transparente en ese vínculo.

En LAM, Yanina Latorre, a quien Rivoira le dedicó un gesto obsceno en cámara durante el cumpleaños de Locho, reprodujo una serie de audios que la docente envió a alguien más, en los que habla de todo sobre el participante del reality de eltrece.

“Walter me decía ‘se hace’, y yo le decía ‘no lo tratés mal’. Yo que estudio un poquito, que soy docente, le decía ‘para mí, Locho no es normal’, tiene una patología porque no puede ser tan infantil una persona de 28 años”, se escucha decir a Rivoira.

Más sobre este tema Walter Queijeiro presentó a su esposa en el programa de Susana Giménez: ¡mirá el look sexy de la mujer del periodista!

LOS ESCALDALOSOS AUDIOS DE LA ESPOSA DE WALTER QUEIJEIRO SOBRE LOCHOI LOCCISANO

“Tiene una disminución no solo intelectual, madurativa, ¿entendés? Él me preguntaba si yo lo creía así y le dije sí, porque tiene un montón de características de retroceso en lo evolutivo, de maduración”, continúa la mujer.

"Tiene un montón de características de retroceso en lo evolutivo, de maduración" G-plus

“Vos fíjate que se alía con la música, rompe con las reglas, es hiperquinético, no se puede quedar quieto, le decís una cosa y hace otra en lo poco que se mostró; y a la gente le parece gracioso”, señaló.

“Cuando Walter entró de nuevo, le dije ‘entrá con estrategia, cambiá el chip, disfrutá un popco más, no te limites a tantas pelotudeces, siempre respetando que estás casado’. Igual, él como se mostró es así, no hizo un personaje para nada”, reflexionó Andrea.

Más sobre este tema Picante chiste de Walter Queijeiro a Salwe en El Hotel de los Famosos: "A Martín le dicen Facebook bloqueado porque se quedó sin amigos"

“Le dije ‘¿quién es el más fuerte?’ para el público y como era Locho le dije ‘aliate con Locho, no te pelees ni lo putees’, porque sé que lo mandó a la mierda en cosas que no salieron porque lo saca. Me dice ‘te saca, Andre, no sabés’”, recordó la docente.

“Entonces yo le decía ‘para mí, tiene una patología, pensá así’. No podés con una persona que tiene una inmadurez, que para mí es una patología. Una amiga psicopedagoga me dijo ‘olvidate, tiene características de inmadurez, de una persona que queda ahí, se llama limítrofes’”, analizó la esposa de Queijeiro.

“No puede haber una persona más buena, honesta, que no se pelea con nadie, siempre haciendo chistes, positivo, que nunca va a verle la maldad a la cosa; y eso me saca de él. Yo le digo a Walter ‘es San Expedito’”, concluyó Andrea Rivoira.