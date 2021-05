Escandaloso tweet del Dipy a su ex, Mariana Diarco, por el rumor de romance con Gastón Pauls: "¿Con ese adicto en recuperación?"

Desde hace tiempo, el rumor que involucra sentimentalmente a Gastón Pauls y Mariana Diarco sigue creciendo. Mientras ella afirmó que le parece un "lindo chico" aunque aclaró que no están saliendo, quien se mostró muy molesto por esta versión fue su ex, el Dipy.

Siempre muy picante, el cantante lanzó un escandaloso tweet mostrándose irritado por el supuesto romance entre su expareja con el conductor de Seres Libres (Crónica), programa en el que el actor entrevista a famosos que hayan luchado contra sus adicciones.

"No soy de romper las bolas con esto Mariana, ¿pero de verdad? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo este cerca de una "montaña rusa" (novela de que la formó parte). Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener... Pero con mi hijo, no", sentenció, muy polémico.

¿Qué dirá Gastón?