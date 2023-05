Escandaloso relato de Cande Lecce, supuesta amante de Mauro Icardi: "Después me tuve que tomar un colectivo"

Una supuesta infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara habría generado una nueva separación de la pareja. Candela Lecce, una joven promotora, apareció contando que había salido con el futbolista cuando vino a Buenos Aires y expresó su desilusión. Ahora reveló cómo fue cita que pasó de una noche de pasión en Puerto Madero a tener que volverse sola en colectivo a Olavarría.

“El jueves 23 él me llama de un teléfono y me dice ‘desbloqueame’. Lo desbloqueo, hablamos un poquito y me deja de responder. Pasó todo lo del casamiento y al otro día me dice que me estaba viniendo a buscar”, relató, en Socios del espectáculo.

“Emprendimos el viaje para allá, íbamos escuchando a María Becerra, que a él le gusta mucho”, detalló. “Llegamos a Puerto Madero y los departamentos eran de un apartotel de conocido de él. Obviamente desde que me pasó a buscar hasta que llegamos yo tenía el teléfono en la cartera. Me dijo que no podía sacar el teléfono”, contó.

"Obviamente pasaron cosas de dos personas que se gustan. Al rato se fue, no es que se quedó toda la noche conmigo y ahí es cuando no lo veo más. Al otro día me tomé un colectivo que me salió 9 mil pesos". G-plus

CANDE LECCHE REVELÓ CÓMO FUE SU NOCHE DE PASIÓN CON MAURO ICARDI

“La foto, que dicen que está trucada, la saqué con el brillo bajo y en modo selfie para mandársela a mi mamá diciéndole que me estaba yendo. No le dije con quién estaba, obviamente, porque estaba al lado de él. Le dije que estaba yendo para Buenos Aires y que se quede tranquila”, rememoró.

“Al otro día él me bloquea de todos lados y yo no entiendo nada. Yo no sabía por qué él estaba en Argentina”, dijo, sobre el viaje que hizo el futbolista a nuestro país para grabar MasterChef con Wanda. “Cuando entendí el motivo me enojó tanto la situación que en un momento de calentura le conté a Pochi”, dijo, sobre el origen del escándalo.