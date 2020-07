Escandaloso 'me gusta' de Nicole Neumann contra Fabián Cubero: "Pollerudo de cuarta"

El paso de los años tras su separación parece hacer cada vez más profunda la grieta entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Lejos de dirimir diferencias después de su polémico divorcio, la top y el exfubolista están más enfrentados que nunca.

En el último capítulo de su pelea, él la denunció a ella por no entregarle a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, mientras la top acusó a su novia, Mica Viciconte, de gritarle a las niñas.

En medio de la polémica, Nicole sorprendió al darle “me gusta” a un explosivo posteo que realizó una cuenta de sus fans en Instagram llamada @nicole.neuman.fan en contra de su exmarido.

Luego de que Cubero saliera en vivo a defender a Mica de la acusación de Nicole, la cuenta escribió: “Ni siquiera se preocupa por sus hijas, por algo las quejas se las dio a su madre y no a su padre, poco hombre dale crédito a lo que tu hija dice pollerudo de cuarta #cubero #nicoleneumann #micaviciconte #pollerudo #pocohombre #malpadre #nikiycubero #cubero”.

Neumann le dio “like” al posteo que adjuntaba un comentario de otra seguidora que decía sobre Fabián: “Pollerudo... no saliste por tus hijas saliste a defender a tu pareja... sienten culpa por eso Viciconte teatro de llanto. Si vos querés calma buscaría hablar con Nicole frente a frente, no te deja Viciconte. Miedo a ella... Ni por el bien de tus hijas. ¿Qué te costó ir al cumple con Viciconte? Estaban invitados, no te dejan pollerudo, no querés terminar esto por tus hijas que son tus princesas”.