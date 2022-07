Escandalosa versión sobre los fans de Locho Loccisano contra Emily Lucius: "Fueron a la heladería de los primos de ella y les dijeron de todo"

El Hotel de los Famosos está llegando a su final y la revalidad que se generó entre los participantes se trasladó en la audiencia. Estefi Berardi contó en Mañanísima la repudiable acción que habría llevado adelante un grupo de fans de Locho Loccisano contra Emily Lucius.

El pie para el desarrollo de la versión se lo dio Pampito, quien comentó: "Locho la pasó difícil, pero le pidieron disculpas. Si Locho perdona, ¿por qué la gente no perdona?".

En ese punto del análisis, Estefi reveló: "Fueron a la heladería de los primos de Emily Lucius a decirles de todo. La gente no está bien".

"Es un reflejo de lo mal que estamos como sociedad. La frustración de la gente. Ese odio en las redes es frustración", concluyó la panelista de Carmen Barbieri.

EMILY LUCIUS ROMPIÓ EL SILENCIO

A pocos días de haber sido eliminada en El Hotel de los Famosos y brindar sus disculpas públicas en Instagram a Locho Loccisano por sus cuestionadas actitudes con él, Emily Lucius rompió el silencio en Intrusos.

"Desde que salí y me enteré de todo lo que estaba pasando afuera, siento una presión muy fuerte en el pecho. Mucha angustia... Lo que más bronca me da es estar triste por un juego. Yo me considero muy responsable, respetuosa y educada", dijo la influencer.

"Si hay algo que jamás haría es hacerle mal a otra persona, porque no me lo permito. No sé qué se vio para que se me juzgue tanto", continuó Lucius.