Escandalosa pelea de La Tora con Alfa en Gran Hermano 2022 tras la salida de Juan

Unos minutos después de que Juan Reverdito quedó eliminado de Gran Hermano 2022 y abandonó la casa, los ánimos quedaron caldeadísimos. La Tora fue a cruzar a Alfa por seguir insistiendo con que las graves actitudes que tuvo con Coti, por las que fue sancionado, eran chistes y terminó en discusión e insultos.

“¿A qué broma te referís?”, lo cruzó Lucila en la cocina al concursante de 60 años. “Estoy hablando con Romina. Acá no hay jefes ni jefas. Estaba hablando con Santiago del Moro y te metiste”, señaló, picante.

“Hay cosas así que no se llaman bromas. Esa es la gravedad que no entendés. Tendrías que pedir disculpas y ya”, siguió la participante, pero Alfa se defendió. “La verdad que ya aburre. Ya hablé con Coti, ya dije que no fue una broma y vos no estabas ahí”, se despachó.

Tora: "Te estoy hablando como sociedad. Que te pongas un desodorante en la pij… y que le digas ‘mirá Cotita como la tengo’ no es una broma. ¿Qué parte no entendés, hermano?". G-plus

Muy molesta y mientras Nacho la sostenía, Lucila terminó a los gritos.

T:- Te estoy hablando como sociedad. Que te pongas un desodorante en la pij… y que le digas ‘mirá Cotita como la tengo’ no es una broma. ¿Qué parte no entendés, hermano?

A:- No dije eso, hermana.

T:- ¡Tenés diez personas!

A:- ¡No lo dije!

T:- ¡Hijo de mil put…!

En ese momento, La Tora se fue llorando al cuarto. “Es un hijo de put… Forr…”, le gritó al concursante, mientras se marchaba del lugar, furiosa.