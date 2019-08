Tras la muerte de Héctor Ricardo García, el empresario creador de Crónica, su viuda Anabela Ascar relató que se encuentra enfrentada judicialmente con la única hija del periodista quien la desconoce como heredera. La conductora dio un móvil en Hay que ver y terminó teniendo un fuerte cruce con Fernanda Iglesias primero y luego con José María Listorti y Denise Dumas, por una versión que la relacionó sentimentalmente durante 2010 con el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. El conflicto fue tan fuerte que decidieron terminar la entrevista.

“Tengo un poco de memoria y vos decís que estuviste 22 años con García y yo tengo el recuerdo que vos fuiste novia de Rodríguez Saa durante mucho tiempo, hace unos 10 años”, preguntó Fernanda haciendo que la exconductora de Crónica estalle. “Yo vengo a hablar de la unión convivencial y empiezan a decir chimentos boludos y dejamos el motivo por el que estoy”, lanzó.

Anabela: "Me parece una agresión terrible llamar a una viuda que está defendiendo el derecho a la unión convivencial y mirá lo que me están diciendo. Es una pelotudez atómica. Es una pregunta que se hace para desacreditar mi convenciencia". G-plus

“No estás mintiendo en la cara”, siguió Fernanda. “Te estoy diciendo la verdad. Tengo la unión convivencial y ustedes me llamaron para hablar de este tema, no para hacer el culebrón mexicano”, se defendió Anabela, molesta. “Me parece una agresión terrible llamar a una viuda que está defendiendo el derecho a la unión convivencial y mirá lo que me están diciendo. Es una pelotudez atómica. Es una pregunta que se hace para desacreditar mi convenciencia”, continuó, enojadísima.

“¡Nadie te atacó!”, saltó Denise Dumas, mientras Anabela continuaba diciendo que estaban complotados en su contra. ”¿Qué ganamos nosotros con desacreditarte a vos?”, intervino José María Listorti. “¡Rating!”, lanzó, haciendo que Fernanda reaccione dicéndole “no medís tanto”. “¿Entonces por qué tanta agresión? Están queriendo desacreditar a la víctima. Hay muchísimas concubinas que como yo las familias las echan a la calle y no les dan ni un mango”, siguió Anabela. “¿Quién te dijo que no estamos a favor? ¿Por qué sacás esa conclusión errada?”, se defendió Listorti que, tras varios minutos más de pelea, decidió terminar la nota.