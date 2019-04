¡Escándalo en Corte y confección! Fabricio abandonó el estudio, furioso con Matilda Blanco: "Es mi último día, está decidido"

La decisión que tomó el jurado de no eliminar a nadie de Corte y confección, luego de que Ignacio Larrea Sosa y Mel Von Tesse empataran en el desafío, caló hondo en las emociones de Fabricio Aumenta.

Angustiado porque el programa se extienda más de lo previsto y molesto con las devoluciones de Matilda Blanco, el participante enfureció en vivo: "No tengo ganas de hacer nada, me quiero ir de acá. Estoy diciendo que estoy cansado de que me maltraten y viene Matilda a decirme que soy un egoísta. Este es mi último día, está decidido, no voy a seguir así. Mañana no voy a venir, se me fueron las ganas", sentenció, mientras sus compañeros trataban de convencerlo de que se quede.

Al ver lo que estaba pasando la jefa de taller se acercó para dialogar con el joven: "¿Me podés contar qué pasa?". A lo que Fabricio optó por abandonar el estudio. "Te pido por favor que no te vayas de acá. No seas maelducado y soberbio. En cualquier otro lugar te hubieran puesto de patitas en la calle, y eso va a tener que pasar. Terrible", agregó la asesora de moda.

Finalmente, el concursante volvió al final y presentó su diseño, el cual fue muy bien puntuado por los jurados.

