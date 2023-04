Escalofriante testimonio de otra expareja de Cacho Garay: "Me pegó embarazada"

El testimonio de la madre de uno de los hijos de Cacho Garay complicó más la situación del humorista mendocino, ya que contó el aterrador ataque que había sufrido, como forma de acreditar las denuncias de violencia de género de Verónica Macías.

"Yo sufrí violencia", afirmó Andrea Sabina respecto de los casi 11 años que estuvo junto al comediante con "hechos bastante violentos".

Entonces, la madre de Juan Francisco Garay aclaró en un audio enviado a Nosotros a la Mañana: "No sufrí la violencia sexual que sufrió Verónica".

"Fue una persona que me dejó muy mal en un montón de lados, diciendo que soy una mala persona, diciendo que busqué un vínculo con él para vivir cómoda. A mí se me cerraron un montón de puertas desde que estoy separada de él", continuó

Al final, Andrea Sabina admitió que cuando Cacho Garay inició su relación con Verónica Macías "él todavía tenía un vínculo conmigo", pero enfatizó: "Mi vínculo con Verónica es muy estrecho".

OTRA EXPAREJA DE CACHO GARAY CONTÓ SU ATERRADORA HISTORIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Luego, Andrea Sabina, tercera pareja y la madre de Juan Francisco Garay, uno de los hijos de Cacho Garay, contó en Intrusos que una vez el humorista mendocino "sacó un arma e hizo dos disparos" dentro de su casa, y que otra vez amenazó con dispararle dentro del auto que compartían.

"Sufrí varias situaciones de golpes, tuve problemas en el tímpano y en el tabique. La primera vez fue cuando estaba embarazada de mi hijo, Juan Francisco estaba a punto de nacer en Carlos Paz en 2003. Fue una discusión en un departamento, donde alquilaba en su primera temporada. Hubo varios manoteos, me pegó embarazada".

"La primera vez fue cuando estaba embarazada de mi hijo, Juan Francisco". G-plus

Más tarde, contó de otro inexplicable ataque de furia en su hogar: "Él apareció en el lavadero. Me agredió y me empezó a golpear la cabeza contra la pared. Me asusté. No le dije nada y se fue. Cuando volvió, tenía un cuchillo en la mano. Lo peché. Salí corriendo y me caí al salir. Se subió arriba mío y me empezó a pegar", completó.