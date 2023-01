El escalofriante testimonio de Camila Deniz tras ser apuñalada por un vecino: "Si era un cuchillo, me mataba"

Este martes, el periodista Mauro Szeta informó en su cuenta de Twitter que Camila Deniz, la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022, fue apuñalada en una gresca vecinal, y la joven le contó a Estefi Berardi cómo fue el episodio que casi le cuesta la vida.

En LAM, Estefi reveló que la joven de 27 años le contó que “sufrió puñaladas”, en lugar de una sola puntada como se dijo inicialmente. “Ella declaró que son vecinos de la vuelta que tenían un cuchillito”, dijo la panelista y reveló cuál fue el detonante de la pelea.

“Los cuatro vecinos atacaron a Lautaro (16), el hermano, y cuando ella ve que los cuatro se le vienen encima al hermano intervino”, dijo Berardi, que reveló que la hermana de Thiago le aseguró que “tienen que irse de la casa”.

Más sobre este tema Apuñalaron a la hermana de Thiago de Gran Hermano en González Catán

ESTEFI BERADI CONTÓ CÓMO FUE EL VIOLENTO EPISODIO QUE CULMINÓ CON CAMILA DENIZ APUÑALADA

Estefi contó que, en la gresca, la joven Brisa, otra de las hermanas, recibió “una piña en la boca”. “Camila dice en la denuncia que (la atacaron) con un cuchillito. Ella dice que ,si era con un cuchillo, la matan directamente”, agregó.

“Camila dice que desconoce el motivo. Ella dice ‘Vi que se le vinieron encima a mi hermano, me metí, se metieron en mi casa, fue una pelea fatal’”, señaló Estefi, y contó que los atacantes tienen fama de “problemáticos” en el barrio de Thiago.

“Me dijo que se tienen que ir de ahí porque les dijeron que les van a prender fuego la casa, que a ella la iban a cortar toda y al hermano lo iban a matar”, dijo Estefi mientras mostraban fotos de las heridas de Camila.

“Ellos volvieron a la casa para buscar ropa paras irse. No tienen dónde ir, no tienen plata y no saben adónde ir porque ahí están súper desprotegidos”, cerró Estefi sobre el dramático momento que vive la familia de Thiago, que desconoce toda esta realidad.