Ernestina Pais y la tremenda broma que le hizo su hijo Benicio con su ex: "¡Es Bart Simpson!"

Invitada al diván de Cortá por Lozano, Ernestina Pais (47) habló un poco de todo y reveló que se separó de Franco Aner, un abogado de 28 años con quien llevaba tres años de relación. Sin embargo, la parte más divertida de la entrevista, se dio cuando la flamante panelista de Intratables habló de las picardías de su hijo, Benicio (15), a quien tuvo con Alejandro Guyot.

"Una vez, Benicio me hizo esta que es muy linda. Yo tenía un novio que no duró mucho, posterior a mi exmarido y padre de mi hijo, al que Benicio odiaba. Pero no odiaba al novio, sino que ese hombre tenía dos hijitos de su misma edad, con lo cual la competencia era tremenda", comenzó contando la invitada, a pura risa.

"Una vez estaba en un asado en casa y de golpe toca la puerta mi exmarido. Le digo '¿por qué estás acá?. Y él me muestra un mensaje (que escribió Benicio, su hijo en común) en su celular que decía 'hola, Ale. Lo pensé. Me gustaría volver con vos. ¿Podríamos hablar?'". G-plus

"Entonces una vez estábamos en un asado en casa, era un reunión a la noche de varias personas y de golpe toca la puerta mi exmarido. Le digo '¿por qué estás acá?, ¿qué pasó?'. Y él me muestra un mensaje en su celular que decía 'hola, Ale. Lo pensé. Me gustaría volver con vos. ¿Podríamos hablar?'", siguió, despertando el asombro de Verónica Lozano y las risas de todos los presentes.

Por último, Ernestina deslizó uno de los motivos por los cuales su hijo podría haberse inspirado a la hora de hacer travesuras: "Su personaje favorito es Bart. ¡Claramente, es Bart Simpson en 1,90 metros!".

