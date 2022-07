Ernestina Pais se quebró al hablar de su relación con su hermana Federica: "Somos muy diferentes"

A Ernestina Pais (50) se le movió la estantería cuando habló a fondo de su relación con Federica Pais (53), que desde la infancia estuvo signada por la desaparición forzada de su padre, José Miguel Pais.

"Estamos bien. Somos muy diferentes y ese es el punto. Aunque no sea motivo de pelea ni enfrentamiento, sino de la forma en que llevamos nuestras vidas", aclaró la panelista invitada de LAM al referirse a su hermana mayor.

Con gesto serio y muy conmovida, la ex CQC se explayó: "Tenemos una historia muy dramática, y tené en cuenta que cada una procesa de manera diferente la tragedia. Ese ese es el punto. Cómo cada una vive su historia dramática y trágica. Para mí las tragedias son muy fuertes en una familia, y no se pasan fácil".

"Cuando alguien subestima la relación de hermanas, cuando hay una tragedia de por medio, para mí no hay que subestimar. No es que envidio, o me pasa esto… No hay una tragedia en el medio", cerró conteniendo las lágrimas con dificultad.

ERNESTINA PAIS SE INCOMODÓ CON LA PREGUNTA SOBRE FEDERICA PAIS, SU HERMANA

"Para mí es raro que me pregunten ‘¿cómo te llevás?’. Hicimos un programa juntas. Sí siento que una tragedia en una familia, como es la desaparición de un padre, claramente a veces te pone en diferentes lugares de como reaccionás ante esa tragedia", se sorprendió Ernestina Pais ante la curiosidad de Ángel de Brito y el resto de las panelistas.

"Una tragedia en una familia, como es la desaparición de un padre, te pone en lugares distintos por cómo reaccionás ante eso", insistió con un tímido llanto.

Al final, cuando el conductor comentó que Ernestina Pais fue invitada especial por el día, la periodista afirmó irónica tras permanecer en silencio conmovida durante un rato: "Prometo no venir más".

LA TRAGEDIA QUE AFECTÓ A ERNESTINA PAIS Y A SU HERMANA, FEDERICA PAIS

Por último, Ernestina Pais se quebró al explicar cómo fue que la última dictadura militar secuestró y desapareció a José Miguel Pais, el también padre de Federica Pais.

"A mi viejo se lo llevaron de un bar en Juan B. Justo y Santa Fe. Se encontraba ahí con el marido de Cecilia Rosetto, a quien estaban siguiendo. Se llevaron a los dos, mientras vinieron en simultáneo a mi casa a llevarse todo".

"Yo estaba durmiendo y mi mamá tuvo los huevos de esconder una agenda de mi papá que tenía nombres de familiares y compañeros debajo de mi colchón, para que no se llevaran a nadie más", continuó.

"Mi hermana estaba despierta agarradita de la mano de mi mamá sintiendo el temblor de la mano de ella. Por eso digo que cada uno sufrió esa situación de tanto dolor. Son cosas que todavía no sanaron, y tal vez no sanen nunca", concluyó Ernestina Pais.