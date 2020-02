Ernestina Pais defendió a la Negra Vernaci en medio de la polémica sobre Jujuy: "Confío en su buena leche"

En más de una oportunidad, Ernestina Pais y Elizabeth Vernaci se enfrentaron públicamente. Mientras que años atrás “La Negra” sentenció que su colega “era peor que Viviana Canosa” y la calificó como “mala persona”, la hermana de Federica le respondió sin filtros: “Es una persona que no tiene paz, resentida, que le tira mala onda a todo el mundo. Si volvés a decir una sola barbaridad de mí, te mando carta documento. No molestes más, ¡dedicate a tu vida gorda!”.

Sin embargo, Ernestina dejó atrás las diferencias con Vernaci para defenderla en medio de la polémica desatada por los dichos de la locutora sobre Jujuy, por los que debió disculparse públicamente.

En diálogo con radiomitre.com.ar, Pais aseguró: “Toda la gente se pronunció, no tengo mucho más para decir. Lo hizo en un sentido humorístico. Ella tiene ese humor ácido, que a veces incómoda. Seguramente cuando lo dijo no pensó en la repercusión que iba a tener”.

“Confío en su buena leche y su buena fe. La radio tiene algo que la tele a veces no tiene: no tenés noción de cómo puede impactar lo que decís. Es más, ella es tan grosa en su laburo que logra un impacto que la radio no tiene cuando se dicen las cosas”, agregó incluso elogiando el éxito de la Negra en el dial.

Reconociendo sus peleas, Ernestina concluyó. “Me parece una mujer inteligente. No creo que sienta para nada lo que dijo. Esto lo digo más allá de las diferencias históricas que hemos tenido”.