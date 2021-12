El enojo de Rodrigo de la Serna por una cuenta falsa de Twitter que se hace pasar por él: "Denuncien"

Separado de Ludmila Romero, Rodrigo de la Serna, que brilló en La Casa de Papel, se mostró indignado en sus redes sociales.

¿Qué pasó? Comenzó a circular en Twitter información que habría dado sobre la última temporada de la serie de Netflix que protagoniza, luego de que se viralizara una foto con una fan en una estación de servicio.

Lo llamativo es que se compartió desde una cuenta que supuestamente era de él, ¡pero no!

EN ENOJO DE RODRIGO DE LA SERNA POR LA CUENTA FAKE DE TWITTER QUE SE HACE PASAR POR ÉL

"Quiero volver a comunicarles que no tengo Twitter. Hay una persona que utiliza mi nombre y mi imagen desde hace más de dos años. Varios medios de comunicación replican sus dichos, que no se acercan ni un poco a mi percepción de la realidad. Les pido que denuncien la cuenta ya que hasta hoy no tengo respuestas", sentenció, contundente via Instagram.