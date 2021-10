El enojo de Lizardo Ponce con el jurado de La Academia tras su bajo puntaje: "Para mí, ya no les divierto y ni les gusta lo que hago"

Sin tapujos para analizar las devoluciones y los puntajes que le dio el jurado (integrado por Ángel de Brito, Pampita, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín) en las últimas galas que presentó en La Academia de ShowMatch, Lizardo Ponce compartió su enojo en vivo.

“Quiero saber en esta instancia del programa si tenemos que ser todos Facu Mazzei o si realmente es una academia en la que vas evaluando el progreso de los participantes. En mi autocrítica mejore muchas cosas, me voy saltando mucho más”, comenzó diciendo el conductor de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).

“Capaz no les gusta y también es válido. Para mí que ya se cansaron y nos les divierto ni les divierte lo que hago. Yo me fui animando a hacer cosas que ellos me fueron pidiendo”, agregó, contundente.

Y cerró, sin filtro: “Evidentemente no les gusta nada y me quedaré hasta que ellos quieran y el público quiera. La verdad es que no tengo nada más que decir”.