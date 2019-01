El enojo de Lali Espósito por una versión que aseguraba que se iba a vivir a Miami: tweet y chicanas 2.0

Cada vez que algo le molesta o no se ajusta a la verdad, Lali Espósito (27) alza su voz en las redes sociales. Un ejemplo de eso es el descargo que hizo en Twitter, luego de verse en las noticias de portada de algunas revistas de actualidad.

"De vacaciones en Punta, Lali y su novio planean irse a vivir a Miami", decía la información.

Al tanto, la actriz y cantante salió a desmentir: "Che, me encuentro en revistas 'contando' que me voy a vivir a Miami con mi novio porque mi disquera 'me lo exige' . Cosa que jamás dije, porque jamás hice esas notas, porque además no es verdad. Pensé que las info se chequeaban, pero...", escribió Lali, desestimando que deje el país este año por compromisos musicales. Luego, haciendo gala de su humor, acotó en otro tweet: "Chicxs, mínimo chequeen el nombre de mi suegra".

La versión inicial de que Espósito se iría por un tiempo a Miami salió en Polino Auténtico, a través de una información que contó Mery del Cerro, amiga íntima de Lali.

Che me encuentro en revistas “contando” que me voy a vivir a miami con mi novio porque mi disquera “me lo exige”....Cosa que jamás dije porque jamás hice esas notas porque además no es verdad! Pensé que las info se “chequeaban peeeero... 🤷🏻‍♀️ — Lali Espósito (@lalioficial) 24 de enero de 2019

Chicxs Mínimo chequeen el nombre de mi suegra... 🤣🤦🏻‍♀️ — Lali Espósito (@lalioficial) 24 de enero de 2019

