El enojo de Ivana Nadal con unos limpia vidrios a los que les había pagado mil pesos: "Me rayaron todo el auto"

Siempre muy cerca de sus seguidores de Instagram y dispuesta a contar lo que piensa más allá de las críticas, Ivana Nadal compartió su enojo con unos limpia vidrios a los que les pagó mil pesos en la vía pública.

¿Qué pasó? Luego de la limpieza se dio cuenta de que el vidrio había quedado rayado y compartió su indignación en la red social.

"Vieron cuando uno dice ‘por qué, che, si estoy haciendo todo con el corazón'. Me sacaron la caca que tenía pegada, pero me rayaron todo el vidrio. ¿Me decís por qué?”, expresó, frustrada.

Sin embargo, un día después hizo un mea culpa y admitió que la culpa había sido de ella.

IVANA NADAL EXPLICÓ QUÉ FUE LO QUE PASÓ CON SU AUTO

"Estoy sorprendida de cómo se enojan porque me pasa algo malo y lo comparto con ustedes. Lo que pasó ayer con el vidrio del auto fue una boludez. Me crucé a estos pibes del semáforo, que los veo todos los días porque están acá cerca de mi casa. Son lo más, ya me saqué 67 fotos con ellos. Me dicen ‘correte acá a la izquierda, quedate acá durante un semáforo, que nosotros te lo sacamos’. La bolud... fui yo, mi hermano ya me había avisado", cerró, intentando desdramatizar la situación.