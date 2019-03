Los chispazos entre Fabián Cubero (40) y Nicole Neumann (38) por temas relacionados a Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4) sumó otro capítulo. Enojado por la actitud que tuvo su exmujer, el futbolista volcó su malestar.

"No sé qué le está pasando a Nicole pero me pone muy nervioso", lanzó Cubero, contundente, en una entrevista con El Espectador, el ciclo radial que conduce Ángel de Brito por CNN Radio Argentina.

"Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas. Lo hemos acordado en un convenio que no se respeta y eso me pone mal". G-plus

El motivo de su bronca se debió a que Nicole se llevó a las pequeñas a Salta, pese al acuerdo que mantiene con su ex: "Los martes y miércoles son los días que me toca estar con mis hijas y me entero que están volviendo de viaje el jueves por medio de una de ellas. Como previamente a esto no hubo nada charlado, lo derivé al abogado porque no es la primera vez que me pasa y para poner un orden a estas cosas que pasan y que no son normales", sentenció.

"No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas. Lo hemos acordado en un convenio que no se respeta y eso me pone mal", agregó, sin tapujos.

Por último, el entrevistado dio detalles de otro episodio en el que no pudo ver a las niñas: "Una vez me pasó que tenía entradas para ir al cine y no pude ir con mis hijas porque ella decidió quedarse con las nenas. Otro día tuve que ir a buscarlas con una escribana".

¡Tremendo!