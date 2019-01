El enojo de la China Suárez por una versión sobre la muerte de su perra: "Es un tema delicado, asesorate"

Esta semana, la China Suárez (26) compartió a través de las redes sociales su profundo dolor por la muerte de su mascota Bandida, una bella bulldog inglesa.

Más sobre este tema El desgarrador mensaje de la China Suárez tras la muerte de su perra: "Escribo para no morir en el dolor"

“Escribo para no morir en el dolor, en la impotencia, aunque me da miedo porque siempre pensé que al escribir las cosas se hacían realidad. Me cuesta respirar, como cuando te acostabas en mi panza y me quedaba sin aire, pero igual te dejaba porque me daba pena moverte. No me quedan más lágrimas, me sobran abrazos y me sobran besos, pero me faltan anécdotas. Me faltan años a tu lado”, compartió la mujer de Benjamín Vicuña sobre la muerte de su perra y le respondió a un usuario que el animal falleció en un accidente.

"Si vas a dar información sobre un tema delicado para nosotros, asesorate por favor", le escribió la China a Dente luego de que el periodista twitteara sobre la muerte de su perra. G-plus

Pero el dolor se transformó en bronca al ver un tweet sobre el tema que publicó el periodista Tomás Dente, nombrando a Pampita y a sus hijos con Vicuña: Bautista, Beltrán y Benicio. “Urgente @pampitaoficial viaja de Punta del Este a Cap Fed. Se habría ahogado el perrito de sus hijos. En la casa estaban @benjavicunamori y @chinasuarez”, escribió Dente.

Y la China salió a su cruce, enojada: “Si vas a dar información sobre un tema delicado para nosotros, asesorate por favor”, desmintiendo de esta manera los datos del panelista de Nosotros a la mañana.

Por su parte, Dente le respondió con ironía: “Gracias por ‘enseñarme’ la profesión de periodista. Lamento lo ocurrido. Un abrazo afectuoso”.

Si vas a dar información sobre un tema delicado para nosotros, asesórate por favor. — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) 17 de enero de 2019