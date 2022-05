El enfrentamiento de Romina Pereiro con Gustavo Olmedo, su exmarido, por sus hijas: "No estaba en la ciudad"

Después de dar positivo de coronavirus por tercera vez, mientras continuaría separada de Jorge Rial, Romina Pereiro habría tenido una pelea con su exmarido, Gustavo Olmedo, para cuidar a sus hijas, Violetta y Emma.

“Está pasando un hermoso momento porque le pidió al exmarido que busque a las hijas y le dijo que no podía. Un amor”, comentó Pía Shaw, a pura ironía en LAM, luego de dar detalles del dolor corporal que estaba teniendo la nutricionista en su nuevo contagio de Covid-19.

“El padre de las chicas es un amor. Ella le dice ‘tengo que hacer reposo, no me siento bien, ¿podés buscar a las nenas?’. Y su respuesta es ‘no, no puedo, no estoy en Capital y como ellas ya tuvieron, no pasa nada’”, contó, sobre la respuesta que le habría dado el exmarido de la exmodelo. “Ahora las dos nenas están con ella”, concluyó.

EL PICANTE COMENTARIO DE ÁNGEL DE BRITO CONTRA RIAL POR EL COVID-19 DE ROMINA PEREIRO

Luego de que en el ciclo de América informaron sobre el positivo que había dado la ¿ex? de Jorge Rial, Ángel de Brito se despachó contra el animador de Sobredosis de TV.

“Sobrevivió a Rial, pero el covid se lo pega siempre”, lanzó, súper ácido sobre la exfigura de Cuestión de peso y su ruptura con el periodista.