La enfática defensa que hizo Mery del Cerro del parto respetado: "No significa parir en el piso"

Uno de los temas que empezaron a discutirse en estos tiempos es el de la violencia obstétrica. Y junto con las tantas experiencias que comenzaron a hacerse oír de parte de quienes la sufrieron, empezó a sonar la idea de parto respetado o humanizado, alrededor de la cual surgieron un montón de malos entendidos y prejuicios.

Férrea defensora de esta manera de parir y a punto de ser mamá nuevamente, Mery del Cerro aclaró los tantos en revista Gente y brindó su postura.

"El parto respetado o humanizado, que genera tanta polémica, es algo simple. No significa parir en el piso, sin médicos", explicó la modelo y dijo que optar por un parto de estas características es elección de cada una.

"Si una quiere parir en la casa, en la bañadera o donde sea, mientras sea todo cuidado y el médico esté de acuerdo, no hay que juzgar nada", advirtió. Y fue clara al agregar: "Pero cuando hablamos de parto respetado es respetar a la mujer y respetar al bebé en el momento del nacimiento".

"Si una quiere parir en la casa, en la bañadera o donde sea, mientras sea todo cuidado y el médico esté de acuerdo, no hay que juzgar nada". G-plus

Del Cerro señaló que no tiene que ver con "parir sin anestesia", aunque dijo que también puede ser una elección válida. "Es poder decidir lo que una quiere", dijo. Y continuó explicando que se relaciona con tener la opción de no ir a cesárea si no es necesario.

"La idea es llegar lo más preparada posible, sabiendo sobre el cuerpo y que se puede parir de modo natural. Y también conocer la posibilidad de que vayas a una cesárea", indicó Mery que coincide en este punto con sus amigas Paula Chaves y Zaira Nara.

Consultada sobre cómo será su próximo parto, Mery adelantó que va a volver a pedir que le suministren anestesia. "Con Mila, en el momento en que me pusieron la peridural, me agarró una contracción y me tomó sólo la mitad del cuerpo, así que yo sentí bastante", detalló.

Sin embargo, no descarta cambiar de opinión. "Puede ser que de acá a los dos meses y medio que me quedan para parir cambie de opinión. Lo que hay que respetar es escucharte lo que querés", concluyó.