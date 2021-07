Emotivo posteo de Jimena Barón por el nacimiento de la beba de Pampita y Moritán: "Tan merecido este amor y esta beba"

Si alguien estuvo cerca de Pampita durante la recta final de su embarazo fue Jimena Barón, quien se sienta pegada a ella en el estrado de La Academia. Y más allá de las graciosas polémicas respecto de los divergentes criterios a la hora de calificar a los participantes, en especial a Barby Franco, lo cierto es que las jurados de ShowMatch pegaron muy buena onda.

Por eso, la cantante se alegró tanto con el nacimiento de Ana García Moritán Ardohain, la primera hija de la conductora de Pampita Online fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán. “Felicidades Pampita y Roberto por la llegada de Ana. Tan merecido este amor y esta beba”, posteó en Stories.

Y como la foto que utilizó Jimena para sus felicitaciones era de un momento en que Pampita estaba hablado por videollamada con su esposo dentro del auto, la artista comentó con humor: “Me destruye esta pareja que hace videollamada en el auto porque no aguantan a llegar a la casa para verse”.

De hecho, días atrás Jimena Barón había contado los detalles de su inesperada amistad con Pampita: “Estamos íntimas, es insólito. Aparte me hace videollamadas durante el día como una Kardashian, por Facetime y me cuenta cosas. Es espectacular porque nadie te hace videollamadas. (...) Nuestros hijos van juntos a natación, se hicieron amigos. Me viene bárbaro porque mi casa es horrible y la de ella es espectacular. Además, tiene casa de fin de semana, que es cuando yo no sé qué hacer; y ahora tengo todo bastante resuelto. Es bárbara esta amistad”.