Emotivo momento de Cinthia Fernández con Verónica Macías tras denunciar a Cacho Garay: "Temblaba mucho cuando la abracé"

En medio del difícil momento que vive Verónica Macías después de haber denunciado por violencia de género al humorista, Cacho Garay, Cinthia Fernández no dudó en contener a la mujer con un cálido abrazo.

“Lo primero que nos preguntó Verónica ayer era si estaba Cinthia. Cuando le dijimos que no nos insistió en que quería conocerla”, reveló el Pollo Álvarez en Nosotros a la Mañana, el programa que conduce por eltrece, mientras veía a Cinthia y la ex de Cacho abrazados.

Al verla tan vulnerable, la panelista se conmovió con la historia de vida de la invitada: “Siento como si mi hija creciera y yo estuviera abrazando a una de ellas en una situación espantosa. Y, de cierta manera, yo muchas veces estuve sola con violencia de género y me hubiera gustado ver ese abrazo. Se me mezclaron muchas cosas. Me parte el alma. Temblaba mucho cuando la abracé”.

Tras escucharla, Macías intervino: “Yo quería venir para agradecerle”, dijo. Y Cinthia cerró, contundente: “No, amor, no. Yo haría eso por cualquier mujer. A mí me han dicho mentirosa, buscafama y de todo incluso con papeles y pruebas, pero ni eso alcanza. No nos tiene que importar lo que diga la gente, pero a veces es tan dañino que te termina importando. Encima de lo que viviste, tenés que aguantar la opinión injusta de los demás”.

TREMENDAS DECLARACIONES DE VERÓNICA MACÍAS SOBRE CACHO GARAY TRAS QUEDAR LIBERADO DESPUÉS DE DENUNCIARLO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Luego de que Cacho Garay quedara liberado después de haber pasado 24 horas detenido (debido a que el fiscal lo acusó por tenencia ilegal de armas y por amenazas con armas a su expareja), Verónica Macías Bracamonte estremeció al hablar de su historia de vida con el humorista en una nota que dio a Nosotros a la mañana.

“Es difícil describir cómo estoy. Estoy pasando un momento súper difícil. Recibí muchísimo apoyo. Estoy sorprendida porque este señor decía que no me iba a creer nadie. Me hizo creer que por su fama no iba a tener apoyo de nadie, que me iba a destruir y no iba a poder cantar en ningún lado”, comenzó diciendo Verónica en el ciclo de eltrece.

“Estoy sorprendida porque yo me creaba cuentas de Instagram con otro nombre para ver a mi sobrinito y ahora recién estoy creando una cuenta que no sé manejar. Y en dos días tengo dos mil seguidores que me apoyan. Hasta ahora cero críticas”, agregó.

Por otro lado, la entrevistada dio detalles de cómo fue ir a hacer la denuncia contra su ex: “Fui a la comisaría a denunciar que me amenazó de muerte y me trataron re mal. Él me dijo que tarde o temprano me iba a matar”.

“Toqué fondo y me di cuenta cuando me dijo que de acá salía muerta. Yo no quiero dar muchos detalles porque estoy en shock y no me quiero exponer. No me siento bien todavía. Mi familia se enteró ahora porque no les quería contar para no hacerle daño. Mis amigas, las que veía en la calle porque no me dejaba ver, sabían”, continuó.

Y cerró, muy movilizada: “. Pero la primera vez fue cuando me quiso someter con otra persona y yo quise escaparme . Por miedo a que yo hablara me amenazó con un arma y me encerró”.