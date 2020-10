El emotivo mensaje de Federico Bal en su cumpleaños, tras vencer al cáncer: "Me dieron fuerza cuando más lo necesitaba"

Después de cuatro meses de tratamiento, Federico Bal logró vencer al cáncer de intestino que le detectaron en marzo y desde entonces ha dedicado muchas de sus apariciones a hablar sobre la importancia de realizarse chequeos. En esa misma línea, este domingo el actor festejó sus 31 años con un emotivo mensaje dirigido a sus más de dos millones de seguidores de Instagram y le contó a Ciudad como lo festejará en la intimidad.

"En otro momento de mi vida hubiera producido una foto, me hubiese puesto un lindo buzo, y me hubiese sacado una foto poniendo trompita y haciéndome el sexy titulada: 'Blessed'. Un estúpido. Hoy cumplo 31 y quiero agradecerles a ustedes, mis seguidores, mis amigos virtuales, el apoyo, la contención y la linda energía que me dieron este último tiempo. Si bien parte de mi curación y crecimiento se trata de alejarme de las redes sociales y no contaminarme de más, me sentí tan acompañado por ustedes que me dieron fuerza cuando más lo necesitaba", escribió el actor, antes de arengar sus seguidores a cuidar su salud y sus afectos.

"¡Así que escúchenme algo! Cuídense, ocúpense de su salud, escuchen su cuerpo, vean a sus médicos si sienten algo raro. También abracen a sus viejos, a sus abuelos (cuando pase la pandemia, claro). Deciles cuanto amás a tus amigos, se sincero con tus palabras y sobretodo se sincero con vos. Intenta que cada día sea único, y nunca dejes de luchar por tus deseos, sean cual sean. Yo quería estar sano, curarme y volver a laburar. Lo proyecté y la vida me lo dio. El poder de nuestras convicciones se hacen energía. ¡Los quiero! ¡Los abrazo! ¡Y les agradezco tanto amor!", concluye el mensaje del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal que este lunes debutará en MasterChef Celebrity.

Además, en diálogo con Ciudad Fede contó cómo será el íntimo festejo junto a Sofía Aldrey. "No veo a nadie porque estoy cuidándome por la cuarentena. Estoy solo con Sofi: ayer hicimos una comida rica. Ahora tal vez vayamos a comer a un puestito en la calle y a la noche vamos a ver mi unipersonal con un vinito pero solo con Sofi. No veo a mi mamá, ni a mi hermano ni a mi hermana porque me parece que es arriesgado, sobre todo porque empecé a grabar y entonces quiero cuidarlos y cuidarme. Así que estamos solos en casa pero muy bien, con muchos llamados y mis amigos escribiéndome", explicó.