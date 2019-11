El emotivo mensaje de Darío Barassi en el día de su cumpleaños: "Este año va a ser inolvidable por vos, hija"

El 19 de junio de este año, la vida de Darío Barassi y su pareja, Lucía Gómez Centurión, cambió para siempre a partir del nacimiento de su primogénita: Emilia. Y para celebrar sus 36 años, el actor quiso compartir con sus seguidores de Instagram una pizca de su plenitud.

Junto a varias fotos que ilustran los momentos recientes más felices de la vida del actor, Darío se mostró agradecido y súper feliz por su presente en familia.

"Chau 35... Me diste lo mejor de mi vida: esa muñeca divina que me corre el eje; me colapsa de amor; me fascina. Fui papá por primera vez y es el mejor viaje del mundo. Bienvenida, mini de papá, te amo con locura, enana. Este año va a ser inolvidable por vos, hija", comenzó escribiendo Barassi, junto a fotos que lo muestran con su pareja y su hijita.

Además, agregó otras postales de viaje con Lucía. Y contó: "Viajamos por España con mi mujer más de un mes. Despedida de una etapa y bienvenida de otra. Que pareja del carajo tengo. Yo con vos siempre y en todo. Te amo, @luligomezcenturion, y te vuelvo a elegir a cada segundo. Esta pareja puede con todo. Pilar y motor. Juntos siempre".

También, posteó imágenes de sí mismo actuando en el teatro y se mostró agradecido por poder vivir de lo que ama. "@carcajada2019 fue un suceso teatral y poder convivir en un escenario con @soyverollinas, es un regalo teatral que me da la vida. Agradecido eternamente. Una vez más, @aladinelshow, magia absoluta. Peli apuesta fuerte 2020 con @elchuecosuar @solevillamilok @latoscano1ra y @carnevalemarcos... ¡No saben lo que va a ser esta bomba!".

Y por último, fiel a su estilo, cerró el posteo con una desopilante foto e imagen... ¡de un postre! "Varios volcanes de dulce de leche, ¿qué más puedo pedir? 36, tenés la vara muy alta, estate a la altura o te fajo", concluyó.

¡Felicidades!